ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Набиуллина заявила о быстром восстановлении российской экономики

15:36
  • пятница
  • 19 марта 2021

Все вернется к "доковидному" уровню до конца года

Российская экономика превзошла ожидания по темпам восстановления после введенных на время пандемии ограничений. В Центробанке ожидают ее дальнейшего роста, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки

"Экономика растет быстрее ожиданий и этот рост приобретает более устойчивый характер. Это происходит благодаря восстановлению как внутреннего, так и внешнего спроса... Мы ожидаем дальнейшего роста экономики", - заявила Набиуллина на пресс-конференции.

По словам главы Центробанка, поддержку росту окажет вакцинация, а также продолжение некоторых льготных государственных программ. Набиуллина прогнозирует, что экономика вернется к "доковидному" уровню уже к концу 2021 года, передает РИА Новости.       

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Эльвира Набиуллина в Госдуме
Эльвира Набиуллина в Госдуме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.