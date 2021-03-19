Набиуллина заявила о быстром восстановлении российской экономики

Все вернется к "доковидному" уровню до конца года

Российская экономика превзошла ожидания по темпам восстановления после введенных на время пандемии ограничений. В Центробанке ожидают ее дальнейшего роста, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Экономика растет быстрее ожиданий и этот рост приобретает более устойчивый характер. Это происходит благодаря восстановлению как внутреннего, так и внешнего спроса... Мы ожидаем дальнейшего роста экономики", - заявила Набиуллина на пресс-конференции.

По словам главы Центробанка, поддержку росту окажет вакцинация, а также продолжение некоторых льготных государственных программ. Набиуллина прогнозирует, что экономика вернется к "доковидному" уровню уже к концу 2021 года, передает РИА Новости.

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