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"Все хотят отхватить кусок": Лукашенко тревожит "драка вакцин"

15:42
  • пятница
  • 19 марта 2021

Белорусский лидер отмечает высокую конкуренцию на рынке среди производителей препаратов для профилактики COVID-19

Президента Белоруссии Александра Лукашенко беспокоит ситуация на рынке вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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"Меня очень настораживает в последнее время "драка вакцин". Несколько триллионов - рынок по вакцинам. И все хотят этот кусок отхватить", - цитирует слова белорусского лидера агентство БелТА.

Президент также сообщил о постоянном подогревании темы пандемии. В частности, регулярно сообщается о появлении новых штаммов коронавируса, заметил Лукашенко.

Глава государства уверен в правильности решения не останавливать работу на предприятиях. "Мы оказались правы. Сегодня через зубы, но выговаривают, что Лукашенко оказался прав", - констатировал белорусский лидер.

За сутки в Белоруссии выявили 1414 зараженных коронавирусом, выписаны 1314 человек. За время пандемии в республике скончались 2139 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, 298816 человек выздоровели.

В ближайшее время в Белоруссии начнется производство российской вакцины "Спутник V".

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