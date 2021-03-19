Депутат МГД Картавцева: Новая подстанция скорой помощи сократит время прибытия к пациентам в ТиНАО

Парламентарий рассказала о работе подстанций скорой помощи в столице

Новую подстанцию скорой помощи планируется построить на ул. Радужная в городе Московский. Это позволит врачам быстрее добираться на срочные вызовы, считает председатель комиссии столичного парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Новая подстанция будет рассчитана на 20 машиномест – благодаря этому машины скорой помощи смогут приезжать на вызовы за несколько минут. На сегодняшний день в столице время прибытия бригады в экстренном случае не превышает 20 минут, в остальных случаях - в течение двух часов, но и это не предел, уверена депутат.

"В "новой" Москве ситуация осложняется большими, нежели в других районах города, расстояниями, при этом Московский регион активно развивается, количество новых домов и жителей постоянно растет, поэтому выбор места расположения подстанции логичен и аргументирован", - объяснила Картавцева.

Внутри здание поделят на транспортную и оперативную зону с диспетчерской и комнатой отдыха, а также зону амбулаторного приема больных. Для каждой из трех зон предусмотрен отдельный вход, общая площадь подстанции составит около 4 тысяч квадратных метров.

Сегодня на территории ТиНАО работают 52 бригады скорой помощи, которые обслуживают порядка 800 вызовов в сутки.

"Уровень медицинской помощи на московских скорых неуклонно растет. В феврале 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что для скорой помощи закупили новые портативные аппараты искусственной вентиляции легких, а также УЗИ с возможностью дистанционной передачи данных. ИВЛ экспертного класса могут оказывать дыхательную поддержку пациентам в тяжелом состоянии - например, пострадавшим с тяжелой черепно-мозговой травмой, с тяжелыми инсультами, осложненными развитием коматозного состояния. Также они подходят детям с критически низкой массой тела, в том числе недоношенным младенцам", - отметила парламентарий.

Она напомнила, что в Москве скорую помощь можно вызвать по номеру "103". В таком случае вызов идет на станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, которая объединяет в себе все подстанции разных округов столицы. В ее состав входит 60 подстанций и 107 постов, из которых 20 постов расположено на крупных автомагистралях, 10 - на МКАД и 77 - на территории стационаров и поликлинических медицинских организаций. На станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова работают 2,5 тысяч врачей, 8,4 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. Вызовы обрабатывают диспетчеры, они также управляют выездными бригадами с помощью автоматизированных информационных систем и спутниковой навигации ГЛОНАСС. Также у всех бригад есть планшетные компьютеры, подключенные к системе ЕМИАС. Это позволяет врачу изучить электронную карту пациента по дороге.

"Также в ближайшее время планируется оборудовать вертолетные площадки для скорой помощи в крупнейших стационарах Москвы. Это позволит доставлять пациентов в больницу за 10-15 минут", - добавила Картавцева.

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