"Единая Россия" проведёт обучающие семинары для старшего поколения москвичей

Им расскажут, как обезопасить себя от киберпреступников

"Единая Россия" проведет обучающие семинары для пожилых москвичей. Об этом рассказала сенатор, представитель Московской городской думы в верхней палате парламента, координатор партпроекта "Старшее поколение" в столице Инна Святенко.

По ее словам, пожилым горожанам расскажут, как обезопасить себя от киберпреступников. Затронут и другие темы. Семинары начнутся уже в апреле.

В свою очередь координатор партпроекта "Старшее поколение", заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова отметила, что тематические вебинары проводятся по всей стране. Пожилым людям рассказывают о мерах профилактики, о том, как оплачивать "коммуналку" онлайн, зарегистрироваться на портале госуслуг, выполнять простые физические упражнения и подготовиться к дачному сезону.

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