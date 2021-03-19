ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Единая Россия" проведёт обучающие семинары для старшего поколения москвичей

15:43
  • пятница
  • 19 марта 2021

Им расскажут, как обезопасить себя от киберпреступников

"Единая Россия" проведет обучающие семинары для пожилых москвичей. Об этом рассказала сенатор, представитель Московской городской думы в верхней палате парламента, координатор партпроекта "Старшее поколение" в столице Инна Святенко.

По ее словам, пожилым горожанам расскажут, как обезопасить себя от киберпреступников. Затронут и другие темы. Семинары начнутся уже в апреле.

В свою очередь координатор партпроекта "Старшее поколение", заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова отметила, что тематические вебинары проводятся по всей стране. Пожилым людям рассказывают о мерах профилактики, о том, как оплачивать "коммуналку" онлайн, зарегистрироваться на портале госуслуг, выполнять простые физические упражнения и подготовиться к дачному сезону.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Партия "Единая Россия"
Партия "Единая Россия"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.