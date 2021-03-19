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Гигантские крысы едва не съели собаку в Великобритании

15:57
  • пятница
  • 19 марта 2021

Сообщения о нашествии грызунов поступают из разных частей королевства

Собака породы чихуахуа едва не стала жертвой гигантских крыс в английском районе Теймсайд, в графстве Большой Манчестер. Ее хозяйка, школьница Вики Каллен, сообщила, что грызуны буквально заполонили Теймсайд – она встретила около двух десятков по дороге из школы. По словам Вики, крысы размерами превосходили ее питомца.
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Другая жительница того же района также рассказала об огромной крысе: по словам женщины, она была в шоке, ей пришлось уступать грызуну дорогу. Аналогичные сообщения поступают и из других частей королевства.

 В Британской ассоциации дезинсекции признали, что в Лондоне и окрестностях также резко выросло количество сообщений о крысах. Однако тут же оговорились, что это может быть связано с режимом строгой изоляции -  люди больше времени проводят дома и чаще замечают крыс и мышей, пишет издание Metro.

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