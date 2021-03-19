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"Не додумывайте": Ида Галич отвергла слухи об изменах

16:23
  • пятница
  • 19 марта 2021

Телеведущая ответила на вопросы подписчиков о разводе с мужем

Телеведущая и популярный блогер Ида Галич отреагировала на слухи об изменах мужа. Отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, она попросила фанатов " не додумывать".

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"Мой муж никогда мне не изменял. А я никогда не изменяла ему. Не додумывайте, пожалуйста!" - обратилась к подписчикам Галич.

Блогер также сообщила, что бракоразводный процесс с Аланом Басиевым пока не завершен. Когда документы будут оформлены, Галич планирует вернуть свою девичью фамилию.

"Этот вопрос решается, я думаю, на развод понадобится еще месяц-два. Еще нужно время на смену фамилии", - отметила она в "сторис".

Ида Галич и Алан Басиев поженились весной 2018 года. Почти через два года у пары родился сын, которого назвали Леоном. Однако уже в конце 2020 года стало известно о расставании пары, а в начале марта звезда соцсетей подала на развод.

Супругам удалось мирно уладить отношения и договориться по всем вопросам, поэтому заявление о разводе Галич просто отнесла в мировой участок. Оба уверяют, что хотят сохранить дружеские отношения ради сына.

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