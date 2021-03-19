"Спутник V" зарегистрировали в Камеруне

Препарат одобрили уже 53 страны

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" в Камеруне. Препарат был одобрен министерством здравоохранения республики.

Как уточнили в РФПИ, на сегодняшний день российская вакцина зарегистрирована уже в 53 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Сейчас "Спутник V" занимает второе место в мире по числу полученных от государственных регуляторов одобрений.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Ее эффективность, как показала третья фаза клинических исследований, составляет 91,6%. Массовая вакцинация препаратом в России продолжается с 18 января.

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