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Задержаны 11 подозреваемых в крупном хищении у "Россетей"

16:29
  • пятница
  • 19 марта 2021

Речь идет о более чем 10-ти миллиардах рублей

Полиция задержала одиннадцать подозреваемых и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Они проходят по делу о хищении более десяти миллиардов рублей у входящих в госкорпорацию "Россети" производителей электроэнергии и сетевых компаний. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на МВД.

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Как считает следствие, действовали мошенники под прикрытием АО "Межрегионсоюзэнерго", возглавляли которое Баграт Катальянц, Эльдар Османов и Юрий Шульгин.

Компании вели непрофильную деятельность: приобретали векселя и акции, выдавали займы, заключали договоры уступки права требования, вносили деньги в уставной капитал сторонних организаций.

Участники сговора, отметили в МВД, создавали формальные основания для вывода на счета частных лиц денег из оборота единой энергосистемы России. Всего в период с 2004 по 2019 год в подконтрольные злоумышленникам зарубежные фирмы вывели более десяти миллиардов рублей.

Трое обвиняемых находятся под стражей, в ближайшее время суд определит меру пресечения еще четырем. Организаторы сообщества объявлены в международный розыск.

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