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Лукашенко пообещал белорусам "других президентов"

16:45
  • пятница
  • 19 марта 2021

Но попросил "набраться терпения"

Во время общения с коллективом ОАО "Молочный мир" в Гродно президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, каким видит политическое будущее страны.

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"Будут у вас другие президенты, я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете, а сейчас просто наберитесь терпения", - цитирует слова главы государства агентство БелТА.

Лукашенко добавил, что белорусы должны быть ближе друг к другу, так как "мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию". По словам президента, "бросаться в разные стороны не надо". При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что Белоруссия останется единым государством и никому не станет "кланяться".

Ранее белорусский лидер отметил постоянное подогревание темы пандемии. В частности, это касается регулярно появляющихся сообщений о новых штаммах коронавируса.

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