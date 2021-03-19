"Спутник V" одобрили в 54-й стране

Это вторая по популярности вакцина в мире

Разработанную в центре имени Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали на Сейшельских Островах, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

"Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры", - уточнили в РФПИ.

Там также добавили, что всего вакцина на текущий момент одобрена уже в 54 странах с общим населением более 1,4 миллиарда человек.

По количеству одобрений от государственных регуляторов "Спутник V" второй в мире.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Как показала третья фаза клинических исследований, эффективность препарата составляет 91,6%. В России массовая вакцинация продолжается с 18 января.

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