"Спутник V" одобрили в 54-й стране

Это вторая по популярности вакцина в мире
Разработанную в центре имени Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали на Сейшельских Островах, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
"Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры", - уточнили в РФПИ.
Там также добавили, что всего вакцина на текущий момент одобрена уже в 54 странах с общим населением более 1,4 миллиарда человек.
По количеству одобрений от государственных регуляторов "Спутник V" второй в мире.
"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Как показала третья фаза клинических исследований, эффективность препарата составляет 91,6%. В России массовая вакцинация продолжается с 18 января.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram