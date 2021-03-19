Стали известны подробности взрыва в жилом доме в Химках

В январе специалисты проверяли газовое оборудование в квартирах

Следователи и специалисты экстренных служб выясняют обстоятельства взрыва в жилой многоэтажке в Химках. В результате трагедии, которая произошла этим утром, есть жертвы, среди погибших - один ребенок. По предварительным данным, речь может идти об утечке газа. СК России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Первые минуты после взрыва. На землю ещё продолжает падать мусор. Из выбитых окон идёт дым. Пожар в квартирах разгорается. Спасатели в пути. Непосредственно с огнём сотрудники МЧС по прибытии справились достаточно быстро.

"В 11:03 была локализация открытого горения на площади 32 квадратных метра. Произошло частичное обрушение перекрытий между 8 и 9 этажом в одной из квартир на площади 24 квадратных метра. К сожалению, семь человек у нас пострадало, три человека погибло. Один из них ребёнок", - сообщил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Среди них женщина и её 11-летний ребёнок. Супруга и второго ребёнка в семье - мальчика трёх лет - спасти не удалось. Власти Московской области заявили, что семьи погибших получат по одному миллиону рублей. Пострадавшие - от ста тысяч до полумиллиона. Предварительная причина происшествия - взрыв бытового газа.

- Был какой-то стук, якобы напоминающий ремонт. Потом затишье. И взрыв. У нас вынесло на балконе двери. Вынесло раму.

Известно, что дом был построен и газифицирован в 1983 году. Жильцы утверждают - газовое оборудование проверялось совсем недавно, процедура была регулярная. Людей же, проживающих в 137-й квартире, где произошёл взрыв, знают плохо.

"Это не жильцы нашего дома. Съемная была квартира. Где-то в январе месяце эта проверка была. Пришёл специалист, посмотрел эти краны запорные, плиту. Он по квартирам ходил и проверял состояние внутриквартирного газа", - сообщил старший по дому Андрей Пимнев.

После взрыва люди покидали дом в спешке. Многие не успели собрать даже документы. Пожилые люди сильно волнуются. Делятся друг с другом валидолом. Жильцов временно разместили в ближайшей гимназии. Обеспечили питанием. Конструкции дома проверяют специалисты - ищут скрытые повреждения. Только когда станет понятно, что находиться в помещениях безопасно, людей пустят в квартиры. Это касается жильцов внешне непострадавших подъездов с первого по третий. Людям же из четвертого подъезда, в котором произошёл взрыв, вернуться жить домой разрешат позже, после ремонта.

"С пятого по девятый этаж жители в течение двух недель не смогут проживать. В течение двух суток мы сделаем обследование со службами МЧС, чтобы убедиться, что ничего не угрожает. В следующие три недели мы полностью отремонтируем и восстановим подъезд. Мы предоставим проживание на эти три недели восстановления", - пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Оперативный штаб во дворе дома, где прогремел взрыв, будет работать как минимум до субботы, пока специалисты не закончат обследование межэтажных перекрытий всего здания. Также на месте проводят осмотр правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Дмитрий Гусев. Александра Панина. "ТВ Центр".

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