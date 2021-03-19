Собянин рассказал о развитии технопарков Москвы

Столичные технопарки обеспечивают работой свыше 67 тысяч человек

На территории Москвы уже работают 40 технопарков. В них трудятся свыше 67 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин во время посещения одного из научно-производственных комплексов, который расположен в столичном районе "Аэропорт". В технопарке "Модуль" шесть корпусов. Там свои производства и исследовательские лаборатории разместили около 20 компаний. Они создают электронику для авиации и космоса, медицины и других отраслей.

В лаборатории точность превыше всего. Здесь производится "электронная начинка" для авиации, космоса и медицины. После нанесения паяльной пасты платы попадают в автоматическую установку, которая может разместить до 36 слоев компонентов.

"У него достаточно высокий класс точности установки компонентов, достаточно широкий спектр применения и конфигурации печатных плат, на которых можно это монтировать, и загружаемость. То есть здесь установка порядка 45 тысяч компонентов в час", - сказал замначальника производства "Модуль" Евгений Никулин.

То, что не могут доверить на 100% автоматике, доделывают под контролем человека.

"Здесь вот есть чертеж этой платы. Мне он показывает, какой компонент я должен взять. Из какой ячейки и куда его направить. Мое дело - только взять и установить", - сообщил оператор ЗАО "НТЦ "Модуль" Максим Иванов.

Качество проверяют на глаз и в рентген-установке. Сейчас в стране всего пять таких приборов. За каждой такой платой - самые современные разработки. В маленькой флешке - большие возможности (см. видео репортажа).

"Она ставится в компьютер. Это искусственный интеллект. В основном это применяется в области медицины. Закачивают определенную программу, которая позволяет на раннем этапе распознавать определенные проблемы со здоровьем", - сказала начальник производства ЗАО "НТЦ "Модуль" Елена Чашкина.

Возможности технопарка "Модуль" сегодня оценил заместитель председателя правительства Юрий Белов, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

"Несмотря на то, что в этом технопарке множество частных компаний, здесь участвует и государство своими инвестициями, вложениями: министерство промышленности, ФМБА, и это, конечно, большой симбиоз, позволяющий делать эффективные проекты мирового уровня. Это действительно будущее для разработки новых технологий для космонавтики, промышленности, медицины", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Главный резидент технопарка - управляющая компания "Модуль" - выпускает электронные платы для разных отраслей. Их разработки используют те, кому нужна максимальная точность. Даже производители сельхозтехники.

"Им тоже сантиметры нужны - оптимальная обработка полей. Причем сегодня же беспилотные средства. Вот именно эти приборы, именно этот кристалл позволяет обеспечить суперточное позиционирование техники", - заявил зампредседателя правительства России Юрий Борисов.

"Вот действующее устройство, которое вставляется в материнскую плату любого компьютера", - сказал Илья Савинков, первый заместитель генерального директора ЗАО "НТЦ "Модуль".

Сергей Собянин отметил, что в столице работают уже более 40 технопарков. И они активно развиваются благодаря налоговым льготам, которые предоставляет город.

Екатерина Гоголева, Евгений Рыбин, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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