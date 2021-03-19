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На Украине придумали очередной план "возвращения" Крыма

17:10
  • пятница
  • 19 марта 2021

Киев все еще мечтает вновь получить контроль над территорией

Бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил в эфире канала "1+1", что ради "возвращения" Украине Крыма весь мир должен устроить России экономическую блокаду, отказавшись от торговли с ней.

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"Как раз блокада по всем направлениям, которые касаются экономического развития. <…> Для нас важно, чтобы не было возможности развития Российской Федерации", - сказал генерал.

Он при этом признал, что описанный им сценарий выглядит "фантастически", но все же выразил надежду на способность украинских дипломатов осуществить подобное. 

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией. В Москве не раз подчеркивали, что голосование проходило в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, так что вопрос принадлежности территории навсегда закрыт.

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