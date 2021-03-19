"Фриковая дипломатия": Лавров сообщил о новом западном феномене

Министр также упрекнул иностранных лидеров в использовании фейков

В отношениях с Вашингтоном Москва надеется на лучшее, но всегда готова к худшему. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. От предложения Владимира Путина провести разговор двух лидеров в онлайн-режиме администрация президента США Джозефа Байдена уклоняется. Отказ от прямой дискуссии с президентом России в самих Штатах многие сочли проявлением слабости.

В очередной раз перепутав должность вице-президента Камалы Харрис, назвав её президентом США, Джо Байден так и не ответил американским журналистам, готов ли он к общению с Путиным в прямом эфире.

- Мистер президент, Владимир Путин хочет провести с вами открытый разговор. Вы согласны с этим?

Сделав вид, что этого вопроса он не услышал, Байден поспешил удалиться. Вместо него оборону пришлось держать пресс-службе Белого дома во главе с несравненной Джен Псаки. Она пояснила журналистам, что президент очень занят, также дав понять, что извиняться Байден не собирается.

"Мы не будем сидеть, терпеть и отводить взгляд, когда российские власти вмешиваются в наши выборы, когда они назначают награды за наших солдат - мы это изучаем - когда они предпринимают пагубные действия против нашей страны. Так что президент будет прям. Он будет предпринимать действия, когда это необходимо. И он не будет смягчать слова или сдерживаться, когда эти слова нужно сказать", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Такой ответ Вашингтона был ожидаем. Как и реакция противников нынешнего президента США. Отказ дискутировать с Путиным в прямом эфире они посчитали слабостью. И использовали этот повод, чтобы лишний раз зло поиздеваться над Байденом. Вот, к примеру, как это прокомментировал сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший.

"Путин вызвал Джо Байдена на дебаты в прямом эфире без заранее подготовленного текста. Весь мир знает, что у нас нет лидера на самом верху, есть только пустой костюм с телесуфлером (и он даже это не может сделать правильно)", - написал Трамп-младший в Twitter.

Последнее можно сказать и про западные СМИ. Они неправильно перевели поговорку, которую использовал Путин, комментируя выпад Байдена. "Кто как обзывается, тот, так и называется" - звучит она по-русски. Однако большинство ведущих мировых информационных агентств и газет то ли из-за непонимания, то ли намеренно исказили смысл этого высказывания. В их варианте оно звучит примерно так: "Рыбак рыбака видит издалека".

Из этого следует, что российский лидер якобы согласился с высказыванием Джо Байдена. Но на самом деле этого не было, и своих читателей западные СМИ попросту ввели в заблуждение. Впрочем, произошло это далеко не в первый раз. И в то, что это была просто ошибка, верится, конечно, с трудом.

"Все шире используется изобретение различных небылиц, выдвижение обвинений, доказательства которых предоставлять высокомерно отказываются, да их, судя по всему, и нет. В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковым новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале западных лидеров появился новый феномен, фейковая, а порой и фриковая дипломатия", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Таковы новые реалии, ставшие для Вашингтона нормой. И надеяться на перемены уже не приходится. Многие эксперты, в том числе и бывший посол США в России Майкл Макфол, говорят о конце эпохи, когда Россия и Соединенные Штаты пытались хоть как-то наладить взаимоотношения. Однако стремится к этому отнюдь не Москва.

"Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, но мы всегда готовы к худшему при этом. Президент четко заявил о своем желании, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но в интересах всего мира. Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

То есть в Москве все же рассчитывают на благоразумие новой администрации США и лично президента Байдена. Их беседа в прямом эфире, заявил сегодня Дмитрий Песков, была бы полезна и интересна многим. Она могла бы пройти, например, в понедельник, подчеркнули в Кремле. Впрочем, надежды на это конечно мало, если не сказать, что её нет совсем.

Александр Панюшкин, Анна Пешехонова, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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