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В России растет число IT-преступлений

17:25
  • пятница
  • 19 марта 2021

С использованием интернета за два месяца было совершено 50400 правонарушений

В России в период с января по февраль 2021 года была зарегистрирована 81500 IT-преступлений, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД. Это на 29,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Уточняется, что с использованием интернета было совершено 50400 правонарушений, при помощи средств мобильной связи - 32800. За указанный период удельный вес преступлений в IT-сфере составлял 26,3% (19,3% годом ранее).

Также в ведомстве сообщили, что число преступлений террористического характера в январе-феврале составило 362. Кроме того, выявлено 149 преступлений экстремистской направленности.

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