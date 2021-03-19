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Депутат МГД Артемьев: Московский велопрокат увеличится еще на 67 станций

17:39
  • пятница
  • 19 марта 2021

Также будет добавлена тысяча новых велосипедов

Депутат Московской городской думы Олег Артемьев сообщил, что к столичной сути велопроката в новом сезоне добавятся тысяча новых велосипедов и 67 электрических станций.
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"Половина из тысячи новых велосипедов будут с электродвигателями. Это хорошая тенденция, и город должен ее поддерживать", - приводит слова парламентария информагентство "Москва".

Как отметил Артемьев, сейчас многие горожане рассматривают велопрокат как формат сугубо прогулочный, хотя во многих мегаполисах велосипед решает проблему проезда по своему району или от крупного транспортного узла.

Подобное отношение, добавил депутат, можно понять, так как не все готовы после трудового дня "покрутить педали".

"Но если у человека будет выбор взять в прокате обычный велосипед или электрический, то нагрузка уже не будет такой непосильной", - подчеркнул Артемьев.

Он уточнил, что замыкаться на привязке к метро или автобусу не стоит. Так, в прошлом году было совершено рекордное количество поездок по Москве на арендованных велосипедах - 5,7 миллиона. Это необходимо поддерживать и популяризировать повсеместно.

"В 29 избирательном округе на данный момент велосеть развита мало", - отметил Артемьев, добавив, что транспортная инфраструктура во всех столичных районах будет развиваться.

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