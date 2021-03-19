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"Монако" не отпустил российского футболиста сыграть за сборную дома

18:11
  • пятница
  • 19 марта 2021

Александр Головин не сможет выйти на поле против Словении

Выступающий в чемпионате Франции футбольный клуб "Монако" не разрешил своему полузащитнику Александру Головину вылететь в Сочи на матч сборной России. Об этом сообщила пресс-служба команды.

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В Сочи Россия 27 марта сыграет со Словенией. Свое решение в клубе обосновали тем, что, согласно внутренним правилам Евросоюза, вернувшись из Сочи, Головин должен был бы провести как минимум пять дней на карантине.

Вместе с тем уточняется, что в выездных матчах национальной команды России против Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта) Головин поучаствовать сможет, так как эти страны являются членами ЕС.

В этом сезоне Головин провел за Монако 13 матчей во французской Лиге 1, отметившись четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Полузащитник перешел в стан монегасков из ЦСКА в июле 2018 года за 30 миллионов евро.

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