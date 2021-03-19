Британским спецагентам разрешили убивать: что это значит для России

Нынешний пересмотр внешней политики Соединенного Королевства шокирует масштабами

Резкое обострение отношений с Россией - это сегодня, наверное, самая важная и актуальная тенденция в англосаксонском мире. Ведь не только Джо Байден пошел на разрыв с Россией. Во вторник Великобритании официально объявила Москву врагом номер один. Нет, Китай в докладе по внешней политике и обороне тоже присутствует, но как главный коммерческий конкурент. А вот Россия официально теперь враждебное государство. Интересно, как в свете этих заявлений рассматривать решение Британского апелляционного суда, который постановил, что британская контрразведка MI5 ради защиты национальной безопасности может совершать тяжкие преступления - вплоть до пыток и убийств.

Тонкий британский юмор в сочетании с национальной гордостью в черном элегантном костюме - смесь гремучая. Вот уже вторую неделю подданные Ее Величества искренне сочувствуют королеве, ругают нерадивых невестку и внука, которые покусились на реноме британской короны, а еще шутят - кто, а главное, как может ответить за скандальное интервью.

Учитывая резонансное решение апелляционного суда Лондона, становится не до шуток - британским контрразведчикам официально выдали "лицензию на убийство". Конечно, не Меган Маркл, принца Гарри или Опры Уинфри, а вообще любого человека в любой точке земного шара - если это позволит защитить интересы Королевства.

И это вовсе не яркая метафора из очередной бондианы, а принцип, который совершенно легально провозгласили британские власти, фактически развязав руки своим спецагентам.

"Именно в их стилистике это называется "хайли-лайкли" - то есть это допустимо с самой высокой вероятности. Как англичане относятся к не англичанам, к другим людям, к людям других национальностей, к людям другой государственной принадлежности, мы знаем. Начиная с их ближайших соседей ирландцев. Потом 20-й век показал, что, в общем, милосердия англичанам не занимать, потому что никто не даст, а у самих нет. Поэтому то, что англичане могут пойти на какие-то такие шаги, я это допускаю в самой высокой степени", - отметил вице-президент фонда "Правопорядок-Щит" Евгений Анташкевич.

Как раз это пресловутое "хайли-лайкли" не устроило лондонских правозащитников. Сразу четыре организации попросили Британскую Фемиду раз и навсегда четко обозначить грани допустимого для британских агентов. На что в лучших традициях высокого правосудия получили категорический отказ.

"В установках ничего не сказано про запрет для спецслужб на одобрение убийств, пыток, бесчеловечного поведения или ограничения свобод. Идея того, что правительство может позволять секретным агентам совершать самые тяжкие преступления, включая пытки и убийства, беспокоит британских правозащитников", - написала газета The Daily Telegraph.

"Это только кажется, что джентльмены - такие рафинированные, воспитанные в каких-нибудь колледжах, с иголочки одетые - ведут разведывательную деятельность силами интеллекта. Если намек не понят - могут устроить еще что-нибудь. Голову пробить, что-нибудь сломать - это в порядке вещей в разведке. Поэтому подобного рода методы как на войне. Если при этом требуется в интересах дела ликвидация кого-нибудь из представителей противника, это тоже санкционируется. Это, конечно, убийство", - рассказал профессор МГУ Андрей Манойло.

И вот ведь незадача - по возвращению из важной миссии британским контрразведчикам до недавнего времени приходилось ходить по кабинетам, собирать справки, участвовать во внутренних расследованиях. В общем, долго и неинтересно проводить время. В соседнем шестом разведывательном управлении эту порочную бюрократическую практику прекратили еще несколько лет назад. О том, что человеческая жизнь может зависеть от одного росчерка пера, подписи министра иностранных дел Королевства, проговорилась глава оборонного ведомства.

"Наши секретные агенты могут уничтожать врагов Великобритании в других странах, кроме зон боевых действий. Агентам необходимо письменное разрешение от министра иностранных дел, прежде чем они смогут уничтожить одного из врагов Великобритании", - поведала государственный министр по вопросам обороны Аннабель Голди.

Ну а главный враг Великобритании, да и Европы в целом, если верить новой концепции внешней политики и обороны Королевства, один - Россия.

"Прошло почти три года с тех пор, как российское государство применило химическое оружие в Солсбери, убив ни в чем не повинную женщину и вселив страх в спокойный город", - это слова премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Документ премьер Джонсон анонсировал как самый основательный пересмотр внешней политики за все десятилетия после холодной войны. Ядерный потенциал будет увеличен на 40%, расходы на оборону вырастут на 16,5 миллиардов фунтов-стерлингов. И это при том, что реальной необходимости в этом нет, поясняют эксперты. Королевство как член НАТО совершенно спокойно чувствует себя под американским "ядерным зонтиком". Другое дело - амбиции.

Лондон, по мнению экспертов, вновь возвращается в так называемую "Большую игру" - в широкий оборот этот термин ввел Редьярд Киплинг – и возвращается с новыми юридическими нормами, разрешающими все - вплоть до убийства - и с новыми финансовыми возможностями.

"Она актуальна сейчас так же, как она была актуальная и 100 лет назад, и 200 лет назад, когда англичане начали победное шествие по всему миру и, как мы знаем, над Британской империей солнце никогда не заходило. Поэтому - да, "Большая игра", - добавил Анташкевич.

Еще ее называют "войной теней". В середине 19-го, начале 20-го века Российская и Британская империи вели борьбу за господство над Южной и Центральной Азией. Вели, стоит признать, с переменным успехом. Россия стремилась прекратить набеги местных народов на приграничные территории, а также получить доступ к среднеазиатским товарам, в особенности - к хлопку. Лондон же хотел удержать и расширить Британскую Индию, а формально боролся с мощью "сухопутных держав", которые угрожали безопасности "Владычицы морей". Главная роль в этом противостоянии отводилась разведслужбам двух империй.

"Когда Николай Николаевич Муравьев-Амурский еще только прибыл в Иркутск и пытался пройти по Амуру до Дальнего Востока, до Тихого Океана, а там англичане уже столбили территории. Они там уже ходили со всякими инструментами. И Крымская война - она ведь не только Крымская. Где англичане были? Они пытались захватить Петропавловск - Камчатский. Но давайте еще вспомним про Австралию, про Южную Африку, про Канаду. Легче сказать, где англичан нет, чем перечислить, где они есть", - продолжил вице-президент фонда "Правопорядок-Щит".

"Мы снова играем в "Большую игру". И на этот раз нацелены на победу!", - а вот это уже слова принца Эндрю – герцога Йоркского, которые приводит портал WikkiLeaks.

Ну а в той самой концепции внешней политики и обороны именно Лондон от лица всего Запада намерен жестко действовать в отношении Москвы.

"Поддерживая коллективную безопасность, мы будем обеспечивать скоординированный ответ Запада, сочетающий военные, дипломатические и разведывательные средства. Особое внимание будет уделяться Украине, укреплению её военного потенциала", - сказано в докладе "Глобальная Британия в эпоху конкуренции: комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики".

В общем, англичанка уже привычно "гадит". Причем именно там, где этому непомерно рады. Для того, чтобы насолить "клятым москалям", свидомые хоть с самим чертом сотрудничать готовы. Примерно так Владимир Зеленский объяснил свою тайную встречу с главой британской разведки. Впрочем, началось все еще раньше, поясняют эксперты.

"Когда началась избирательная кампания Зеленского, Зеленский сформировал избирательный штаб - там появились специалисты, политтехнологи, административный персонал. Первоначально за этим штабом наблюдали американцы - американские кадровые разведчики, а потом произошел очень интересный момент, который был зафиксирован изнутри этого штаба. Его наполнили британцы. То есть появилось очень много британских специалистов. И как раз основная масса этих специалистов была кадровыми сотрудниками разведки. Этого самого 6-го отдела разведывательного управления минобороны Великобритании. Это стало первым признаком того, что координация всего, что происходит на Украине, от американцев переходит к британцам", - объяснил Андрей Манойло.

Для Трампа Украина была "токсичным" активом. Президент Байден пока выдерживает паузу - даже не позвонил Зеленскому. Но то, что "киевскую карту" Вашингтон рано или поздно разыграет, эксперты не сомневаются. Пока же свидомым приходится работать по старым-добрым лондонским методичкам. Они, похоже, не меняются веками. Ведь если верить самому Киплингу, "только когда все умрут, закончится Большая игра".

Учитывая новые полномочия британских контрразведчиков, Лондон четко обозначил, как именно будет действовать.

Матвей Шестаков, Павел Ермоленко, Елена Мекертычева, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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