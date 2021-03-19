Ай-трекинг и киберфизкультура: как развиваются инновации в Москве

Только в прошлом году столица получила от бизнеса больше 600 запросов на испытания различных продуктов

В Москве только в 2020 году от бизнеса пришло больше 600 запросов на испытания различных продуктов. Некоторые - словно из будущего. На деле - из самого что ни на есть настоящего.

Если бы не белая трость, то вряд ли кто догадается, что перед ними абсолютно слепой человек. На работу Иван Онищенко добирается самостоятельно – почти 3 часа на метро, электричке, пешком. В выходные катается с детьми на велосипеде и разучивает трюки на роликах. Зрение мужчина потерял ещё в младенчестве. Однако никогда не испытывал проблем с общением. Теперь считает своим долгом научить других жить - в прямом и переносном смысле - без преград.

- Давайте, двигайтесь ко мне, на голос идите. Сейчас определим. - Это вы? - Это я стою. Это я стою. А если чуть ещё вперёд… Ещё чуть вперёд двигайтесь. Это стеночка.

Иван наглядно демонстрирует, как работает электронная трость. Ультразвуковые сенсоры распознают препятствие на расстоянии до полутора метров и подают характерный сигнал. Шлагбаум или бордюр устройство, конечно, не определит. Но для того, чтобы ориентироваться в помещении, вещь незаменимая. С её помощью можно безошибочно узнать даже расположение окна - датчик освещенности укажет источник света. Тростью заинтересовались не только в реабилитационных центрах, но и в Российской государственной библиотеке для слепых.

"Эта вещь больше пригодна для людей, которые только что ослепли. Им нужно вообще научиться ориентироваться даже в знакомых местах. Это примерно как долго раскручивать, а потом сказать: "Слушай, пойди, вот, найди стул", - сказал Иван Онищенко.

Но если людям, лишенным зрения, подобная трость, как правило, знакома, то в социальных учреждениях про таких высокотехнологичных "помощников" знают далеко не всегда. Показать и рассказать о своих инновациях молодым учёным помогает Департамент предпринимательства. Только в прошлом году столица получила от бизнеса больше 600 запросов на испытания различных продуктов.

Что-что, а стрелять глазами Полина умеет профессионально. Она была одной из первых в стране, кто изучил систему ай-трекинга – дословно переводится "слежение за глазом" - и познакомил с ней людей с ограниченными возможностями. Благодаря небольшому устройству, подключённому к компьютеру, человек может управлять курсором с помощью одного только взгляда.

"Оно реагирует на движение зрачков. То есть вот куда я смотрю, где я фокусирую взгляд, а программа воспринимает это как клик. То есть я посмотрела на пузырик, и он лопнул", - рассказала Полина.

Технология проста: инфракрасное излучение попадает на сетчатку глаза. Высокочувствительная камера улавливает отражение и определяет расположение зрачка. Тем, кто лишен возможности двигаться и говорить, ай-трекер позволит не просто "лопать пузырики", а полноценно общаться.

"Начиная с самого раннего возраста ребёнок может влиять на свою жизнь. То есть он может выбирать, что он хочет. Хочет он надеть сегодня красную кофту или зелёную футболку, хочет съесть яблоко или банан. С помощью ай-трекера можно общаться, можно играть в игры. Неговорящий ребенок может, играя в игры, кричать: "Я выиграл! Ура!" - говорит Полина.

И не только ребёнок. С помощью ай-трекера люди выходят в интернет, получают образование и даже пишут книги. Не будь у Стивена Хокинга возможности работать на компьютере, едва ли он мог бы вести столь активную жизнь даже тогда, когда боковой амиотрофический склероз практически полностью сковал его тело.

Похожие задачи решают и в университете имени Н. И. Пирогова. Экзокисть – уникальная разработка российских учёных. Внешне напоминает собой перчатку, которой можно управлять буквально силой мысли. Устройство улавливает электрические команды нейронов мозга и подсказывает пациенту, если сигнал неверный. Благодаря тренажеру люди, недавно перенесшие инсульт, заново учатся владеть своим телом и самостоятельно держать предметы.

"Человек садится в наш комплекс, в специальное кресло. На голову ему надевается шлем для электроэнцефалограммы, а руки у него помещаются в специальные экзокисти. Соответственно дальше человек воображает движение у себя в голове, шлем считывает этот сигнал, компьютер перерабатывает его в команду", - сказал Георгий Семенов.

Но если подобные разработки тестируют и в других странах, то этот тренажер первый и единственный в своём роде. Молодые энтузиасты, увлечённые фехтованием, создали программу для обучения шпажному бою. Причём для тренировки совсем не обязательно ехать в спортзал и вставать в пару с реальным соперником. VR-шлем перенесёт его владельца в любую точку мира. А шпага характерной вибрацией даст знать, если было касание. Изобретением заинтересовались не только профессиональные федерации, но и обычные среднеобразовательные школы Москвы.

"Киберфизкультура. То есть такое понятие потихоньку входит. И, соответственно, обычные школы также приобретают оборудование, дети фехтуют. Это классно работает как инструмент мотивации ребенка заниматься. Легкий пример, который мы видели, когда ребенку нужно сесть на велотренажер, либо делать упражнения мелкой моторики, находясь напротив стены, в четырех стенах, либо он надевает шлем, оказывается в альпийских горах, в спортивном профессиональном зале, на профессиональной сцене спортивной", - прокомментировал разработку Дмитрий Демаков.

США, Франция, Швеция, Китай, Сингапур – не полный список стран, куда российские инженеры уже поставляют своё изобретение. А в этом году состоится первый международный киберчемпионат по фехтованию. Однако всё это было бы неосуществимым без тестовых площадок, где разработчики могут продемонстрировать свои достижения. Москва такую возможность предоставляет.

"Инноватору сложно пробиться на традиционные рынки, потому что это, как правило, дорого. В этой связи мы объединили площадки как городские, так и коммерческие, и они совершенно разные, там 18 разных сфер, которые на сегодняшний день может инноватор выбрать, чтобы он пилотировал, тестировал свой продукт", - заявил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

А, возможно, и заключил первые контракты. Пока все площадки ограничены пределами Москвы, но в ближайшем будущем город планирует распространить опыт на регионы. Чтобы любая идея, рождённая в стенах одной творческой лаборатории, уже завтра стала привычной реальностью для всей страны.

Анна Пешехонова, Татьяна Каминская, Андрей Талалай. "В центре событий", "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram