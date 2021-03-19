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В Швейцарии новые штаммы коронавируса назвали более смертоносными

18:26
  • пятница
  • 19 марта 2021

Изначальные предположения оказались неверны

Федеральный советник по внутренним делам Швейцарии Ален Берсе заявил в ходе пресс-конференции, что у властей появились новые данные относительно мутаций коронавируса. Он подчеркнул, что изначально их считали лишь более заразными, но не более смертельными. Оказалось, это не так.

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"У нас сейчас есть большое количество исследований высокого качества, которые показывают, что уровень смертности превышает 50%", - приводит слова политика РИА "Новости".

Вместе с тем чуть ранее руководитель европейского отделение Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что преобладающим вариантом вируса в странах Европы стал британский штамм.

Прежде стало известно, что в России зарегистрировали тест-система, выявляющая несколько штаммов коронавируса. Она определяет, в частности, и британскую разновидность инфекции.

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