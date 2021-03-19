В Швейцарии новые штаммы коронавируса назвали более смертоносными

Изначальные предположения оказались неверны

Федеральный советник по внутренним делам Швейцарии Ален Берсе заявил в ходе пресс-конференции, что у властей появились новые данные относительно мутаций коронавируса. Он подчеркнул, что изначально их считали лишь более заразными, но не более смертельными. Оказалось, это не так.

"У нас сейчас есть большое количество исследований высокого качества, которые показывают, что уровень смертности превышает 50%", - приводит слова политика РИА "Новости".

Вместе с тем чуть ранее руководитель европейского отделение Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что преобладающим вариантом вируса в странах Европы стал британский штамм.

Прежде стало известно, что в России зарегистрировали тест-система, выявляющая несколько штаммов коронавируса. Она определяет, в частности, и британскую разновидность инфекции.

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