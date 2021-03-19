Байден ответил Путину на предложение о разговоре

Ранее российский лидер выступил с инициативой провести беседу в прямом эфире

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе общения с журналистами в Белом доме ответил на прозвучавшее ранее в четверг предложение Владимира Путина провести переговоры в прямом эфире.

"Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее во время телеинтервью главу Белого дома спросили, считает ли он Путина "убийцей". Тот ответил утвердительно. При этом Байден добавил, что президент России "ответит" за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы в 2020 году.

Путин в ответ на это пожелал своему американскому коллеге здоровья, заметив также - "кто так обзывается, тот так и называется". Позднее российский президент предложил Байдену провести дискуссию в онлайн-формате, которую не стоит откладывать, а можно организовать уже в нынешнюю пятницу или следующий понедельник.

В Кремле сообщили, что, если бы американский лидер согласился на предложенный Путиным прямой диалог, обсуждалась бы в том числе тема многократных и безосновательных обвинений в адрес Москвы со стороны Вашингтона.

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