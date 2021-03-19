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"Со мной советовались": Алексей Воробьев рассказал, как сыграл молодого Путина

19:46
  • пятница
  • 19 марта 2021

Российский актер и певец снялся в байопике о 40-м президенте США Рональде Рейгане

Российский певец и актер Алексей Воробьев рассказал, как сыграл молодого Владимира Путина в американском фильме.

"Я играл политического лидера, будущего главу нашей страны. Много разных фишек предлагал режиссеру (Шон Макнамара), которые наблюдал у мировых лидеров, но ему нравилась именно моя подача. Декорации, квартира, в которой мы снимались с [американским актером] Джоном Войтом (лауреат премии "Оскар", отец актрисы Анджелины Джоли), делались по фото, которые я прислал. Со мной советовались, хотели передать в кино русский дух", - сообщил Воробьев в интервью изданию "Собеседник".

Речь идет о фильме "Рейган". Биографический проект посвящен жизни 40-го президента США Рональда Рейгана.

О том, что Воробьев сыграет президента России в американской кинокартине, стало известно еще в сентябре прошлого года. Однако тогда Воробьев не раскрыл подробности предстоящего проекта.

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