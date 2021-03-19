В России могут ввести ответственность за неполную уплату алиментов

С предложением выступил глава Минюста

Министр юстиции России Константин Чуйченко в ходе своего выступления на коллегии Федеральной службы судебных приставов заявил о необходимости жесткого контроля за неполной уплатой алиментов, передает пресс-служба ведомства.

"Нужно установить уголовную и административную ответственность лиц, обязанных уплачивать алименты, при их частичной уплате", - сказал глава Минюста.

Он также добавил, что вводить необходимо и новые решения по развитию системы принудительного исполнения. Это, к примеру, касается электронных площадок для продажи имущества должника.

Ранее ужесточить ответственность за неисполнение алиментных обязательств предложила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она отметила, что имеет смысл сделать реестр неплательщиков и применять санкционные меры.

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