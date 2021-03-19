Путин освободил от должности российского посла в Белоруссии

Этот пост занимал бывший глава Иркутской области Дмитрий Мезенцев

Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа президента Владимира Путина, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев освобожден от своих обязанностей.

"Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия", - сказано в документе.

Свой пост Мезенцев занимал с 30 апреля 2019 года. Родился он родился 18 августа 1959-го в Ленинграде. До назначения послом был губернатором Иркутской области, членом Совета Федерации от Сахалинской области и генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. Является членом Союза журналистов России.

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