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Путин освободил от должности российского посла в Белоруссии

19:15
  • пятница
  • 19 марта 2021

Этот пост занимал бывший глава Иркутской области Дмитрий Мезенцев

Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа президента Владимира Путина, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев освобожден от своих обязанностей.

"Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия", - сказано в документе.

Свой пост Мезенцев занимал с 30 апреля 2019 года. Родился он родился 18 августа 1959-го в Ленинграде. До назначения послом был губернатором Иркутской области, членом Совета Федерации от Сахалинской области и генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. Является членом Союза журналистов России.

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Дмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев
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