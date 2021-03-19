Байден трижды споткнулся на трапе самолета (видео)

Глава Белого дома все же справился без посторонней помощи

По соцсетям распространили видео, снятое журналистам пула президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

В ролике запечатлено, как глава Белого дома, находящийся в пятницу с визитом в штате Джорджия, поднимается по трапу самолета. В процессе глава государства три раза спотыкается, а в последний раз даже, судя по всему, падает.

В итоге Байдену все же удалось преодолеть подъем и без посторонней помощи войти в самолет.

Ранее в ходе общения с журналистами Байден заявил, что на каком-то этапе найдет возможность переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Инициатором беседы стал российский лидер, предложивший провести дискуссию в режиме онлайн.

Этому предшествовало прямое оскорбление Байденом Путина. Глава Белого дома дал утвердительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он российского лидера "убийцей".

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