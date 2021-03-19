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Украину назвали COVID-гетто

19:58
  • пятница
  • 19 марта 2021

В Раде обвинили правительство страны в неспособности позаботиться о своем народе

Правительство Украины превратило страну в COVID-гетто. Об этом заявила депутат Верховной рады Ольга Стефанишина. Она убеждена, что власти не позаботились о своем народе.
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Стефанишина привела в пример другие страны, где благодаря вакцинации постепенно снимают ограничения. "Правительства тех стран позаботились о своих людях. А вы превратили Украину в  COVID-гетто", - обратилась парламентарий к министру здравоохранения Максиму Степанову (цитата по РИА Новости).

Депутат в ходе своего выступления на заседании Рады также отметила, что Украина находится на предпоследнем месте в Европе по вакцинации населения от коронавируса.

На Украине за минувшие сутки зафиксировали рекордные с начала года 15850 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Предыдущий рекорд был установлен днем ранее, тогда суточный прирост составил 15053. По данным Минздрава Украины, за прошедшие сутки госпитализировали 4444 человека, отмечено 262 летальных исхода.

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