ВОЗ сделала выводы о безопасности вакцины AstraZeneсa

Ранее от препарата отказались сразу несколько стран

По итогам заседания Международного консультативного комитета по безопасности вакцин Всемирная организация здравоохранения распространила заявление с выводами о качестве препарата AstraZeneсa, от которого на время отказался целый ряд стран из-за опасности возникновения тромбов после укола. Об этом пишет РИА "Новости".

"Имеющиеся данные не указывают на какое-либо общее увеличение диагнозов, связанных со свертываемостью крови, таких, как глубокий венозный тромбоз или тромбоэмболия легких после введения вакцины от COVID-19", - говорится в документе.

Там уточняется, что редкостью ни то, ни другое заболевание не является, при этом они могут возникать как следствие заражения COVID-19.

У ВОЗ нет оснований полагать, говорится также в тексте, что вызваны случаи возникновения тромбов были прививкой.

"Причинно-следственная связь между этими редкими случаями не установлена", - резюмируется в докладе.

В ВОЗ пришли к выводу, что польза от вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca перевешивает риски. Вместе с тем рекомендовано продолжать мониторинг применения всех вакцин, чтобы отслеживать "вызывающие подозрение негативные последствия".

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