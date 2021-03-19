Лукашенко назвал способных возглавить Белоруссию кандидатов

Власть в стране будет передаваться только путем выборов, напомнил глава государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перечислил людей, которых считает достойными, чтобы в перспективе возглавить республику, передает ТАСС.
Как подчеркнул белорусский лидер, передача власти будет осуществляться исключительно путем выборов.
"Один - генерал [Юрий Караев], другой - губернатор [Владимир Караник]. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране", - заявил Лукашенко.
Караев и Караник были членами делегации, которая вместе с главой государства приехала с инспекцией на ОАО "Молочный мир" в Гродно.
В Белоруссии есть "люди достойные, знающие страну", добавил Лукашенко. Они, заметил президент, "будут конкурировать".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram