Лукашенко назвал способных возглавить Белоруссию кандидатов

Власть в стране будет передаваться только путем выборов, напомнил глава государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перечислил людей, которых считает достойными, чтобы в перспективе возглавить республику, передает ТАСС.

Как подчеркнул белорусский лидер, передача власти будет осуществляться исключительно путем выборов.

"Один - генерал [Юрий Караев], другой - губернатор [Владимир Караник]. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране", - заявил Лукашенко.

Караев и Караник были членами делегации, которая вместе с главой государства приехала с инспекцией на ОАО "Молочный мир" в Гродно.

В Белоруссии есть "люди достойные, знающие страну", добавил Лукашенко. Они, заметил президент, "будут конкурировать".

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