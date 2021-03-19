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На МКС успешно перестыковали корабль "Союз"

20:15
  • пятница
  • 19 марта 2021

Космонавт Сергей Рыжиков выполнил операцию в ручном режиме

Экипаж МКС успешно перестыковал пилотируемый корабль "Союз МС-17" с одного на другой российский модуль.

Корабль отчалил от модуля "Рассвет", облетел станцию и причалил к модулю "Поиск". Перестыковку выполнил космонавт Сергей Рыжиков в ручном режиме, сообщили в Роскосмосе.

"После выравнивания давления экипаж проверит герметичность стыка, откроет люки и вернется на борт Международной космической станции", - сообщается в Twitter госкорпорации.

Данная операция нужна для того, чтобы "Союз МС-18" в апреле причалил к модулю "Рассвет", а модуль "Поиск" после ухода "Союза МС-17" в том же месяце можно было безопасно использовать для следующего российского выхода в открытый космос в июне.

Корабль "Союз МС-17" с россиянами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также американкой Кэтлин Рубинс прилетел на МКС в октябре 2020 года. Их возвращение на Землю намечается на 17 апреля.

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