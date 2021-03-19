"Когда придет время": Белый дом - о возможной встрече Путина и Байдена

Пока что это время, судя по всему, не пришло

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер высказалась о перспективах встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена. Запись брифинга приводит ТАСС.

"Президент Байден встретится с президентом Путиным, когда придет нужное время", - сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что у российского и американского лидеров "различные взгляды на свои страны", но при этом и Путин, и Байден согласны с необходимостью искать способы работы в сферах взаимных интересов.

В качестве примера заместитель пресс-секретаря привела продленный в феврале СНВ-3.

Ранее Путин обратился к Байдену с предложением провести переговоры в прямом эфире, чтобы обсудить российско-американские отношения. Глава Белого дома на это ответил, что найдет возможность побеседовать с Путиным "на каком-то этапе".

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