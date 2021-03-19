ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Когда придет время": Белый дом - о возможной встрече Путина и Байдена

20:34
  • пятница
  • 19 марта 2021

Пока что это время, судя по всему, не пришло

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер высказалась о перспективах встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена. Запись брифинга приводит ТАСС.
Песков назвал вопросы, которые задал бы Путин Байдену

"Президент Байден встретится с президентом Путиным, когда придет нужное время", - сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что у российского и американского лидеров "различные взгляды на свои страны", но при этом и Путин, и Байден согласны с необходимостью искать способы работы в сферах взаимных интересов.

В качестве примера заместитель пресс-секретаря привела продленный в феврале СНВ-3.

Ранее Путин обратился к Байдену с предложением провести переговоры в прямом эфире, чтобы обсудить российско-американские отношения. Глава Белого дома на это ответил, что найдет возможность побеседовать с Путиным "на каком-то этапе".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.