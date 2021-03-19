Экс-посол России в Белоруссии стал госсекретарем Союзного государства

Постановление подписал Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своей подписью под постановлением назначил Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства, передает ТАСС.

Уточняется, что занимавший ранее эту должность Григорий Рапота от нее освобожден. Датирован документ 19 марта.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, Мезенцев на новой работе обеспечит преемственность, нацеленную на углубление отношений Москвы и Минска.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин своим указом освободил Мезенцева от обязанностей посла страны в Белоруссии.

Этот пост Мезенцев занимал с 30 апреля 2019 года. До этого он был губернатором Иркутской области, членом Совета Федерации и генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества.

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