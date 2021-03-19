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Экс-посол России в Белоруссии стал госсекретарем Союзного государства

20:51
  • пятница
  • 19 марта 2021

Постановление подписал Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своей подписью под постановлением назначил Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства, передает ТАСС.
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Уточняется, что занимавший ранее эту должность Григорий Рапота от нее освобожден. Датирован документ 19 марта.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, Мезенцев на новой работе обеспечит преемственность, нацеленную на углубление отношений Москвы и Минска.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин своим указом освободил Мезенцева от обязанностей посла страны в Белоруссии.

Этот пост Мезенцев занимал с 30 апреля 2019 года. До этого он был губернатором Иркутской области, членом Совета Федерации и генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества.

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