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Участник незаконной акции в Москве 23 января получил реальный срок

21:15
  • пятница
  • 19 марта 2021

Мужчина напал на сотрудника Росгвардии

Участник несогласованной с властями акции в Москве Тимур Салихов приговорен Тверским судом к двум годам колонии общего режима, передает "Интерфакс".

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Подсудимый был признан виновным в применении насилия к сотруднику власти (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса).

Как установило следствие, 23 января мужчина несколько раз ударил по голове и туловищу сотрудника Росгвардии на Страстной улице. Свою вину Салихов признал.

В конце января и начале февраля в ряде российских городов прошли несанкционированные митинги. По их итогам было возбуждено 90 уголовных дел. Подобная активность должна жестко пресекаться правоохранительными органами., заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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