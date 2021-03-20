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В России зарегистрировано менее 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

11:03
  • суббота
  • 20 марта 2021

Наблюдается тенденция к снижению заболеваемости

За сутки в России зафиксировано 9 632 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 447 570 человек с COVID-19, умерло 94 659 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 1 728 больных, всего в столице 1 009 952 инфицированных, скончались 16 078 пациентов. 
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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

В России наблюдается тенденция на снижение заболеваемости. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.  Судя по статистике, число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки. Очевидно, что на снижение темпов влияют соблюдение ограничительных мер, вакцинация и приобретённый иммунитет у части населения.

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