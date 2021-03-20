Московские врачи вылечили ещё 1769 больных COVID-19

К лету в России ослабят некоторые ограничения

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 769 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 929 925.

К лету в России могут ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Этого не исключили в Роспотребнадзоре. Но об отмене масочного режима пока говорить рано, считают в ведомстве. Там также напомнили о необходимости мыть руки и использовать дезинфектанты.

По данным на 20 марта, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 447 570 пациентам, умерли с начала пандемии 94 659 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 009 952, в мире более 122 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,7 миллиона человек.

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