С начала пандемии в мире коронавирусом заразились 123 миллиона человек

Умерло более 2,7 миллиона заболевших

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 122 миллиона, скончались от осложнений болезни более 2,7 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 29,7 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 542 тысяч.

На втором месте – Бразилия, там заразившихся более 11,9 миллиона, третью строчку занимает Индия с более чем 11,5 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия, у нас в стране выявлено более 4,4 миллиона человек с коронавирусом.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (18 человек), на Самоа и в Вануату зафиксировано по трое заболевших.

Во многих странах мира зафиксированы серьёзные побочные эффекты и смертельные случаи после применения вакцины от компании AstraZeneca. Немецкие учёные выяснили причину образования тромбов у пациентов, которым сделали прививку от коронавируса этим препаратом. Оказалось, что вакцина запускает в организме некоторых людей защитный механизм, а именно - активизирует кровяные тельца или тромбоциты. Из-за этого в мозгу у части вакцинировавшихся образуются сгустки крови в мозгу.

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