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С начала пандемии в мире коронавирусом заразились 123 миллиона человек

19:41
  • воскресенье
  • 21 марта 2021

Умерло более 2,7 миллиона заболевших

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 122 миллиона, скончались от осложнений болезни более 2,7 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 29,7 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 542 тысяч.

На втором месте – Бразилия, там заразившихся более 11,9 миллиона, третью строчку занимает Индия с более чем 11,5 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия, у нас в стране выявлено более 4,4 миллиона человек с коронавирусом.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (18 человек), на Самоа и в Вануату зафиксировано по трое заболевших.

Во многих странах мира зафиксированы серьёзные побочные эффекты и смертельные случаи после применения вакцины от компании AstraZeneca. Немецкие учёные выяснили причину образования тромбов у пациентов, которым сделали прививку от коронавируса этим препаратом. Оказалось, что вакцина запускает в организме некоторых людей защитный механизм, а именно - активизирует кровяные тельца или тромбоциты. Из-за этого в мозгу у части вакцинировавшихся образуются сгустки крови в мозгу.

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