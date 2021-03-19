"Тут такое ого-го": Оксана Самойлова увеличила грудь

Жена рэпера Джигана призналась, что ей было нелегко решиться на повторную пластику

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова сделала пластическую операцию. Об успешной замене грудных имплантов она рассказала в своем блоге в Instagram.

"10 лет и четверо детей изрядно подпортили форму, да и имплантат заменить было бы не лишним уже… Тут такое ого-го, но меньше поставить было нельзя, поэтому можете меня поздравить с новыми формами", - написала Самойлова в соцсети, показав фотографию с больничной койки.

Она призналась, что лечь на повторную пластику ей было нелегко из-за недостаточной мотивации.

"Это была моя третья попытка, две предыдущие не увенчались успехом, с одной я вообще сбежала, вторую отменила в ночь перед днём X", - сообщила жена рэпера, отметив, что ни разу в своей жизни не пожалела о пластике груди.

Подписчики поддержали Самойлову и пожелали ей скорейшей выписки. "Выздоравливайте, смелая, я бы никогда не решилась что-то менять в своей внешности", "Класс. Конечно, кайф внутренний, когда внешне чувствуешь себя красиво на все 10000%!", "Оксана, вы смелая! Поздравляю", - пишут девушки под постом.

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