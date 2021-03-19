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"Тут такое ого-го": Оксана Самойлова увеличила грудь

21:48
  • пятница
  • 19 марта 2021

Жена рэпера Джигана призналась, что ей было нелегко решиться на повторную пластику

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова сделала пластическую операцию. Об успешной замене грудных имплантов она рассказала в своем блоге в Instagram.

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"10 лет и четверо детей изрядно подпортили форму, да и имплантат заменить было бы не лишним уже… Тут такое ого-го, но меньше поставить было нельзя, поэтому можете меня поздравить с новыми формами", - написала Самойлова в соцсети, показав фотографию с больничной койки.

Она призналась, что лечь на повторную пластику ей было нелегко из-за недостаточной мотивации.

"Это была моя третья попытка, две предыдущие не увенчались успехом, с одной я вообще сбежала, вторую отменила в ночь перед днём X", - сообщила жена рэпера, отметив, что ни разу в своей жизни не пожалела о пластике груди.

Подписчики поддержали Самойлову и пожелали ей скорейшей выписки. "Выздоравливайте, смелая, я бы никогда не решилась что-то менять в своей внешности", "Класс. Конечно, кайф внутренний, когда внешне чувствуешь себя красиво на все 10000%!", "Оксана, вы смелая! Поздравляю", - пишут девушки под постом.

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