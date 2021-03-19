Меркель не исключила закупок "Спутника V" Германией "в одиночку"

Ранее регулятор ЕС начал экспертизу вакцины

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна может самостоятельно закупить разработанную в центре имени Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V", если решение по этому вопросу не будет достигнуто на уровне Евросоюза.

"Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку", - приводит слова канцлера ТАСС.

Меркель добавила, что сама хотела бы привиться препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, но сначала она планирует дождаться своей очереди.

Кроме того, канцлер ФРГ подтвердила планы немецкий властей начать масштабную вакцинацию летом этого года.

Ранее в марте Европейское агентство лекарственных средств сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. На сегодняшний день ее применение одобрено уже в 54-х странах. Как показала третья фаза клинических исследований, эффективность препарата составляет 91,6%. В России массовая вакцинация продолжается с 18 января.

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