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Меркель не исключила закупок "Спутника V" Германией "в одиночку"

22:03
  • пятница
  • 19 марта 2021

Ранее регулятор ЕС начал экспертизу вакцины

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна может самостоятельно закупить разработанную в центре имени Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V", если решение по этому вопросу не будет достигнуто на уровне Евросоюза.
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"Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку", - приводит слова канцлера ТАСС.

Меркель добавила, что сама хотела бы привиться препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, но сначала она планирует дождаться своей очереди.

Кроме того, канцлер ФРГ подтвердила планы немецкий властей начать масштабную вакцинацию летом этого года.

Ранее в марте Европейское агентство лекарственных средств сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. На сегодняшний день ее применение одобрено уже в 54-х странах. Как показала третья фаза клинических исследований, эффективность препарата составляет 91,6%. В России массовая вакцинация продолжается с 18 января.

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