Оформить электронный паспорт в Москве можно будет с 1 декабря

По всей стране возможность появится не позднее 1 июля 2023 года

Как следует из опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов указа президента России, в Москве оформлять и получать электронные паспорта можно будет с 1 декабря 2021 года. По всей России эта возможность появится не позднее 1 июля 2023-го.

Представлять из себя электронный паспорт будет пластиковую смарт-карту с фотографией, ФИО, датой рождения и другими данными, а также с чипом. Вместе с тем паспорт будет содержать биометрические данные, включая изображения папиллярных узоров двух пальцев руки владельца и его лица. Адрес регистрации будет записан на чипе.

Электронный паспорт будет применяться на территории страны наравне с традиционным бумажным образцом. Получающий или меняющий документ гражданин получит возможность выбора.

Кроме того, в дополнение к документу с чипом можно будет установить мобильное приложение, которое будет выполнять функции паспорта.

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