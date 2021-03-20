Американцы просят прощения за оскорбления Байдена в адрес России

Люди обращаются в российское посольство

Посол России в США Анатолий Антонов вылетает в Москву на консультации. Дипломат поблагодарил рядовых американцев, которые направили в наше представительство в Вашингтоне письма с извинениями за резкие и необдуманные высказывания хозяина Белого дома.

Авторы дружественных посланий выразили несогласие с агрессивной политикой нового хозяина Белого дома. Многие сочли уклонение Джо Байдена от прямого диалога с президентом России проявлением слабости, сообщает "ТВ Центр".

Джо Байден так и не ответил американским журналистам, готов ли он к общению с Путиным в прямом эфире. Сделав вид, что он не услышал вопроса, Байден поспешил удалиться. Вместо него оборону пришлось держать пресс-службе Белого дома во главе с несравненной Джейн Псаки. Она то и пояснила журналистам, что президент очень занят, также дав понять, что извиняться Байден не собирается.

Он будет предпринимать действия, когда это необходимо. И он не будет смягчать слова или сдерживаться, когда эти слова нужно сказать.

В принципе, такой ответ Вашингтона был ожидаем. Как и реакция противников нынешнего президента США. Отказ дискутировать с Путиным в прямом эфире они посчитали слабостью. И использовали этот повод, чтобы лишний раз зло поиздеваться над Байденом. Вот, к примеру, как это прокомментировал сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший.

Путин только что вызвал Джо Байдена на незаписанные живые дебаты. Весь мир знает, что у нас нет руководства на самом верху, только пустой костюм с телесуфлером.

Западные СМИ неправильно перевели поговорку, которую использовал Путин, комментируя выпад Байдена. "Кто как обзывается, тот так и называется" - звучит она по-русски. Однако большинство ведущих мировых информационных агентств и газет, то ли из-за непонимания, то ли намеренно исказили смысл этого высказывания. В их варианте оно звучит примерно так - "Рыбак рыбака видит издалека".

Из этого следует, что российский лидер якобы согласился с высказыванием Джо Байдена. Но на самом деле этого не было и своих читателей западные СМИ попросту ввели в заблуждение. Впрочем, произошло это далеко не в первый раз. И в то, что это была просто ошибка, верится конечно с трудом. Это констатировал глава МИД России. "Все шире используется изобретение различных небылиц, выдвижение обвинений, доказательства которых предоставлять высокомерно отказываются, да их, судя по всему, и нет. В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковым новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале западных лидеров появился новый феномен - фейковая, а порой и фриковая дипломатия", - заявил Сергей Лавров.

Таковы новые реалии, ставшие для Вашингтона нормой. И надеяться на перемены уже не приходиться. Многие эксперты, в том числе и бывший посол США в России Майкл Макфол, говорят о конце эпохи, когда Россия и Соединенные Штаты пытались хоть как-то наладить взаимоотношения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва всегда надеется на лучшее, но при этом готова к худшему.

Президент чётко заявил о своем желании, несмотря ни на что продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но в интересах всего мира. Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена.

То есть в Москве все же рассчитывают на благоразумие новой администрации США и лично президента Байдена. Их беседа в прямом эфире, заявил Дмитрий Песков, была бы полезна и интересна многим. Она могла бы состояться, например, в понедельник, 22 марта, подчеркнули в Кремле. Впрочем, надежды на это конечно мало, если не сказать, что её нет совсем.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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