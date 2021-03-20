В Алеппо заработал завод по производству профнастила

Он был закрыт во время войны

В сирийском Алеппо начал работу крупный завод по производству профнастила и элементов систем навесных фасадов. На это потребовалось всего полтора года. Продукция предприятия сейчас крайне необходима для скорейшего восстановления разрушенной войной страны.

Готовая продукция - металлопрофиль для вентиляционных систем и фасадной облицовки. После нескольких лет вынужденного простоя, в крупнейшей промышленной зоне Сирии заработал ещё один завод по производству металлоконструкций. Разрушенные войной цеха, восстановили в рекордные сроки - всего за полтора года, сообщает "ТВ Центр".

Часть станков пришлось покупать на других заводах. Часть - собирать буквально по винтикам из того, что осталось. Но сегодня всё работает исправно. Небольшое, казалось бы, предприятие уже выпускает до 100 тонн продукции в год. Сегодня на нём трудятся 45 человек.

До войны продукция завода не уступала аналогам, произведённым в Европе. 40% отправляли на экспорт. Сегодня, когда из-за санкций западные рынки закрыты, сирийские металлургические предприятия, пытаются наладить поставки в соседние страны - Ирак, Ливан, Иорданию. Впрочем, и в самой Сирии, спрос на металлопрофиль не малый. Каждый месяц в стране, восстанавливают дома, школы больницы. И почти каждому такому объекту нужны и новые системы вентиляции, и оригинальные фасады.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram