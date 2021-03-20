Жители Парижа массово покидают город из-за нового локдауна

В столице Франции - резкий рост заболеваемости

Массовая вакцинация набирает обороты. Утром 20 марта новую большую партию отправили во все регионы России. Прививки делают даже в самых отдалённых и малонаселённых уголках страны.

Друг друга все знают по именам, в очереди перед прививкой обсуждают новости. В таежном поселке Красный Яр всего около пятисот жителей. Больше половины – удегейцы – малочисленный коренной народ Дальнего Востока. За год от коронавируса в Красном Яре умерли три человека, утрату многие приняли близко к сердцу. И когда с большой земли привезли партию вакцины, люди решили защититься от опасной болезни.

В Европе продолжают проверять "Спутник V" на соответствие стандартам ЕС по эффективности и качеству. При этом Венгрия и Словакия одобрили российскую вакцину самостоятельно. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто сам привился "Спутником V", сообщает "ТВ Центр".

А вот Ангела Меркель заявила о том, что хотела бы привиться препаратом AstraZeneca, когда подойдет её очередь по графику. Тем не менее, канцлер не исключает, что Берлин последует примеру Будапешта и закупит Спутник V", если европейский регулятор затянет с одобрением.

Накануне первую дозу англо-шведского препарата показательно получил британский премьер. 56-летний Борис Джонсон излучал оптимизм, заявил, что укол – это лучшее, что можно сделать, чтобы вернутся к жизни, по которой мы так скучаем. Журналисты, впрочем, напомнили о неоднозначной репутации полученной им вакцины.

В буквальном смысле, ногами проголосовали парижане против введения жесткого локдауна. С этой полуночи он вступил в силу в 16-ти департаментах. На выезде из Парижа – пробки общей протяженностью 400 километров. На железнодорожные рейсы в провинции, где ограничения сравнительно мягкие, раскуплены все билеты. В самой французской столице в течение месяца сохранится комендантский час, закрыт все магазины, которые не относятся к списку первоочередных.

С 20 марта ужесточают ограничения в Киеве – украинская столица переведена из оранжевой в красную зону эпидемической опасности. По сравнению с январём, скорость распространения вируса увеличилась вдвое, а число смертей из-за осложнений, вызванных COVID-19 - в полтора раза. В Киеве закрываются торговые центры, кинотеатры, музеи, концертные залы, а предприятия общепита будут работать только на вынос.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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