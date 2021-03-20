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Калининградскую область накрыл мощный снежный циклон

11:58
  • суббота
  • 20 марта 2021

На дорогах образовались многокилометровые пробки

В Северное полушарие пришла астрономическая весна. В день равноденствия солнце пересекает экватор и с этого момента продолжительность ночи будет постепенно сокращаться. Впрочем, зима пока отступать не спешит. Совсем не мартовские сугробы выросли в Калининграде. Мокрый снег покрыл деревья и облепил провода.
Снежный циклон обрушился на российские регионы (видео)

На дорогах - снежная каша, по которой не у всех получается проехать. Сложнее всего автобусам, даже на небольших подъёмах. В выходные погода в Калининградской области не изменится. Днём - чуть выше ноля, а ночью - заморозки до минус шести. И дождь со снегом. А значит на дорогах снова будет скользко.

​Оттепель в Ярославской области чуть не привела к трагедии. Маленький ребёнок едва не попал под снежную лавину с крыши. Женщина успела сориентироваться и, схватив малыша, убежала от опасного места, сообщает "ТВ Центр". 

Во власти снежной метели и Оренбургская область. Всему виной Каспийский циклон, который принес вместе с потеплением порывистый ветер и мощный снегопад. Осадки не прекращались целые сутки. На дорогах небезопасно и пешеходам, и автомобилистам.

Похожая ситуация и в соседнем Башкортостане. На дороге Уфа-Белорецк из-за сильных снегопадов застряли грузовики. На помощь пришла дорожная техника и экипажи ГИБДД.  А в Челябинской области уже готовятся к паводкам. Военные инженеры подрывают лед на реках Сим, Берсаут и Нижний Тогузак, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации.

​Антипаводковые работы начались и в Иркутской области. Чтобы река Скипидарка не вышла из берегов, спасатели МЧС вышли на лёд с бензопилами.

​Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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