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Российские школьники принимают участие в акции "Книга перемен"

11:48
  • суббота
  • 20 марта 2021

Они обмениваются любимыми литературными произведениями

"Книга перемен" - акция под таким названием проходит 20 марта среди российских школьников - они обмениваются друг с другом любимыми литературными произведениями.
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Буккросинг провели в рамках традиционной акции "Добрая суббота" Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Подростки как раз получили возможность узнать новых авторов, поделиться мнением о прочитанном и подискутировать о вопросах, которые из волнуют сильней всего, сообщает "ТВ Центр".

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