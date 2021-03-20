Российские школьники принимают участие в акции "Книга перемен"

Они обмениваются любимыми литературными произведениями

"Книга перемен" - акция под таким названием проходит 20 марта среди российских школьников - они обмениваются друг с другом любимыми литературными произведениями.

Буккросинг провели в рамках традиционной акции "Добрая суббота" Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Подростки как раз получили возможность узнать новых авторов, поделиться мнением о прочитанном и подискутировать о вопросах, которые из волнуют сильней всего, сообщает "ТВ Центр".

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