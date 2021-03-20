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В Исландии проснулся древний вулкан

10:53
  • суббота
  • 20 марта 2021

Отменены все авиарейсы

Фонтаны раскалённой лавы и облака пара. В Исландии после шести тысяч лет сна начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль. Менее чем в 40-ка километрах от эпицентра находится столица с единственным в стране аэропортом. Теперь все рейсы отменены, перекрыты автомобильные дороги, а на всей территории острова фиксируют землетрясения.
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Масштаб происходящего хорошо виден с борта вертолёта. Огненные фонтаны бьют из гигантской подземной трещины, бушующее море раскалённой лавы устремляется по западному склону горы. Извержение началось за 15 минут до полуночи по московскому времени, сообщает "ТВ Центр".

Как говорят специалисты, вулкан Фаградальсфьядль проснулся впервые за шесть тысяч лет. А на полуострове Рейкьянес последние 800 лет извержений вообще не было. Жителей предупредили заранее, за последние три недели в столичном регионе зафиксировано несколько тысяч подземных толчков.

Фаградальсфьядль находится всего в 30-ти километрах от Рейкьявика. Пока извержение считается небольшим – нет выбросов пепла. Однако для авиации уже введён наивысший, красный код опасности. Отменены все рейсы из единственного в стране международного аэропорта. Перекрыто движение по главной автомагистрали. Граждан постоянно информируют о том, что происходит.

Извержение помешало и творческим планам певицы Бьорк. Прямо возле вулкана шли съёмки её нового клипа. Артистка выкладывает в соцсети фотографии и видео с места событий. А сторонники нумерологии подметили, что Фаградальсфьядль проснулся в тот же день, что и 11 лет назад знаменитый Эйяфьядлайёкюдль – 20 марта. 

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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Извержение вулкана Фаградальсфьядль
Извержение вулкана Фаградальсфьядль
Извержение вулкана Фаградальсфьядль
Извержение вулкана Фаградальсфьядль
Извержение вулкана Фаградальсфьядль
Извержение вулкана Фаградальсфьядль
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