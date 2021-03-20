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"Странно, что не русские хакеры": в Москве прокомментировали падение Байдена на трапе

12:32
  • суббота
  • 20 марта 2021

В Белом доме говорят, что виноват ветер

Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала инцидент с президентом США Джо Байденом, который несколько раз споткнулся на трапе самолета. В Белом доме заявили, что причиной падения Байдена был сильный ветер.
Байден трижды споткнулся на трапе самолета (видео)

"Странно, что не "русские хакеры" под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер", - написала Захарова в своем Facebook.

А сын экс-президента Дональд Трамп-младший в своих соцсетях выложил скриншот погодных сводок. Если верить им, ветра в том районе не было совсем. Скорость воздуха в момент инцидента составляла примерно шесть метров в секунду. Такое дуновение способно разве что шевелить небольшие ветки, да поднимать с асфальта пыль.

В соцсетях уже десятки мемов на тему того, что на самом деле произошло с Байденом. Виноват Трамп - это самая популярная выдуманная теория. По крайней мере, именно под видео с попаданием Байдену в голову мячиком для гольфа от клюшки Трампа - больше всего лайков, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем после резких заявлений Джо Байдена в адрес Владимира Путина десятки американцев направили в российское посольство письма, в которых высказались за дружественные отношения с Москвой.  

В Кремле для переговоров двух президентов предлагают вполне конкретные сроки. Современные средства связи прекрасно позволяют провести встречу, даже несмотря на то что лидеры двух стран находятся на разных континентах и их разделяют несколько часовых поясов.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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