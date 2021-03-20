Пуск "Союза" перенесли из-за проблем с электричеством на Байконуре

Ракета должна вывести на орбиту 38 спутников

Пуск ракеты "Союз" с иностранными спутниками перенесли на сутки. На космодроме Байконур были проблемы с электричеством, поэтому ответственные за запуск приняли решение отложить его.

Пуск состоится 21 марта, сообщил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Резервное время старта будет такое же - 09:07 мск. Ракета должна стартовать с 31-й площадки Байконура.

На орбиту планируется вывести 38 иностранных космических аппаратов. Пуск станет четвёртым в этом году.

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