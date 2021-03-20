В Японии объявлена угроза цунами после сильного землетрясения

Амплитуда толчков составила 7,2

Японию снова трясёт. Мощные подземные толчки магнитудой 7,2 зафиксированы в префектуре Мияги. Власти предупредили население об угрозе цунами с высотой волны до метра, сообщает ТАСС.

Известно, что очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под океанским дном. Толчки ощущались в Токио и других крупных городах страны.

Правительство создало экстренный штаб. Специалисты крупнейшей энергокомпании проверяют, ни привело ли землетрясение к внештатным ситуациям на аварийной АЭС "Фукусима-1". Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

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