В Японии объявлена угроза цунами после сильного землетрясения

Амплитуда толчков составила 7,2
Японию снова трясёт. Мощные подземные толчки магнитудой 7,2 зафиксированы в префектуре Мияги. Власти предупредили население об угрозе цунами с высотой волны до метра, сообщает ТАСС.
Известно, что очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под океанским дном. Толчки ощущались в Токио и других крупных городах страны.
Правительство создало экстренный штаб. Специалисты крупнейшей энергокомпании проверяют, ни привело ли землетрясение к внештатным ситуациям на аварийной АЭС "Фукусима-1". Сведений о погибших и пострадавших не поступало.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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