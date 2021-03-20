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Актёр сериала "След" угрожал убийством инспектору ВАИ

13:43
  • суббота
  • 20 марта 2021

Андрей Лавров признался в содеянном

Полиция задержала в Москве актёра сериала "След", угрожавшего убийством инспектору ВАИ. Андрей Лавров уже дал признательные показания, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах.
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Инцидент произошёл на Котельнической набережной. Лавров с ножом в руке подошёл к инспектору и начал угрожать ему. Разбушевавшегося артиста задержали подъехавшие на место происшествия полицейские.

Андрею Лаврову 44 года. Он снимался в основном в сериалах – "След", "Кулагин и партнёры", "Бункер, или учёные под землей", "Братья по-разному" и "СОБР".

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