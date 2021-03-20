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"Очень клёвый": внучка Гурченко рассказала об отношениях с Прохором Шаляпиным

18:47
  • суббота
  • 20 марта 2021

Их часто видят вместе

Внучка Людмилы Гурченко откровенно рассказала о своих отношениях с Прохором Шаляпиным. Елену Королёву не раз видели в компании с певцом, но она не комментировала слухи о романе с ним. Оказалось, что никакого романа нет, а смена имиджа и появление новой причёски – просто нормальное женское желание.
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"У нас с Прохором нет никакого романа! Мы с ним познакомились на съёмках программы "Звёзды сошлись" и поняли, что совпадаем во взглядах на многие вещи, нам интересно общаться. Поэтому вместе посетили одно светское мероприятие", – призналась Елена в интервью kp.ru ("Комсомольской правде").

По словам внучки прославленной артистки, Шаляпин заинтересовал её исключительно дружескими отношениями. "Прохор очень клёвый, симпатичный. Человек приятный в общении, произвёл положительное впечатление, расположил к себе, его искренность внушает доверие, - рассказала Королёва.

 

У Людмилы Гурченко было много мужчин, одних официальных браков актрисы – шесть. Но единственного ребёнка – дочь Машу – она родила от второго супруга Бориса Андроникашвили. Мария умерла в 2017 году, через шесть с половиной лет после смерти матери. Елене Королёвой, дочери Марии сейчас 37 лет. О её семейной жизни известно мало, в 2008 году у неё родилась дочь Таисия – единственная на сегодня правнучка Людмилы Гурченко.
 

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