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Невоспитанность и зависть: Волочкова припомнила Собчак старые обиды

13:31
  • суббота
  • 20 марта 2021

Балерина вспомнила интервью 2019 года

Анастасии Волочковой не дают покоя старые обиды. Она снова вспомнила свою встречу с Ксенией Собчак, которая произошла два года назад. Известно, что отношения двух звёзд шоу-бизнеса давно не ладятся, но почему-то сейчас балерина решила снова пройтись по личности телеведущей.
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Тогда, в 2019 году Собчак была в гостях у Волочковой на съёмках. Звезда шпагата осталась крайне недовольна программой Ксении, считая, что та намеренно выставила её в негативном свете.

А на днях Волочкова в интервью YouТube-каналу "Дай сказать" припомнила самые обидные моменты визита журналистки. Она утверждает, что открыла двери своего дома перед Собчак по наивности.

"Ксюша творит такие вещи, что за неё становится стыдно! Ей не даёт покоя моя женственность и то, что я любима мужчинами, что у меня есть профессия, к которой хотела быть причастна она. Она хотела быть балериной, но не стала", - рассказала Волочкова.

Особенно она обиделась на то, что Собчак трогала её грудь, дабы убедиться, что она настоящая. "Это было так обескураживающе. "Дом-2" остался в ней навсегда, и эта желчь, невоспитанность, постоянная зависть", - резюмировала балерина.

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